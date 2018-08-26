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Тренер поставил подножку футболисту и сорвал атаку соперника (видео)

В чемпионате Румынии главный тренер клуба "Арджеш" Эмиль Сандой помог своей команде остановить атаку команды "Чиндия Тырговиште".

На 82-й минуте, когда счет был 1:1, игрок "Чиндия Тырговиште" получил мяч на бровке и побежал вперед. Но сразу же был остановлен тренером соперника - Санда, который наблюдал за игрой с кромки поля, подставил ногу и уложил футболиста на газон. Наставник извинился за свой поступок, но арбитр все равно принял решение его удалить с поля. Скорее всего, к Санде последуют более жесткие санкции.

Сегодня, 08:41
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№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:50) #
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sd131,
krasavchik)))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 10:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 9.01.2009 [жалоба]
№1 Написал: Лето-рыбалка,мяч. Россия (Сегодня, 09:31) #
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Спас команду от поражения...гореть в аду таким журналюгам.что там опасного было???
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
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