Тренер поставил подножку футболисту и сорвал атаку соперника (видео)

В чемпионате Румынии главный тренер клуба "Арджеш" Эмиль Сандой помог своей команде остановить атаку команды "Чиндия Тырговиште".На 82-й минуте, когда счет был 1:1, игрок "Чиндия Тырговиште" получил мяч на бровке и побежал вперед. Но сразу же был остановлен тренером соперника - Санда, который наблюдал за игрой с кромки поля, подставил ногу и уложил футболиста на газон. Наставник извинился за свой поступок, но арбитр все равно принял решение его удалить с поля. Скорее всего, к Санде последуют более жесткие санкции.