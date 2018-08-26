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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адеринсола Эсеола: Аршавин и Тимощук уже оставили свой след в "Кайрате"
Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола заявил, что россиянин Андрей Аршавин и украинец Анатолий Тимощук оставили значительный след в истории клуба.
"В "Кайрате" все помнят Тимощука, любят, его футболка даже при входе висит. Он был хорошим лидером, хорошим капитаном. Возможно, Тимощук приехал туда доигрывать, возможно, Аршавин доиграет, однако это топ-футболисты. Какая разница, доигрывают они или только начинают? Тимощук и Аршавин уже оставили свой след в этом клубе", - цитирует Эсеолу FootballHub.
"В "Кайрате" все помнят Тимощука, любят, его футболка даже при входе висит. Он был хорошим лидером, хорошим капитаном. Возможно, Тимощук приехал туда доигрывать, возможно, Аршавин доиграет, однако это топ-футболисты. Какая разница, доигрывают они или только начинают? Тимощук и Аршавин уже оставили свой след в этом клубе", - цитирует Эсеолу FootballHub.
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