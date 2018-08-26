Адеринсола Эсеола: Аршавин и Тимощук уже оставили свой след в "Кайрате"

Нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола заявил, что россиянин Андрей Аршавин и украинец Анатолий Тимощук оставили значительный след в истории клуба."В "Кайрате" все помнят Тимощука, любят, его футболка даже при входе висит. Он был хорошим лидером, хорошим капитаном. Возможно, Тимощук приехал туда доигрывать, возможно, Аршавин доиграет, однако это топ-футболисты. Какая разница, доигрывают они или только начинают? Тимощук и Аршавин уже оставили свой след в этом клубе", - цитирует Эсеолу FootballHub.