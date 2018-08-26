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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Легенда английского футбола арестован по подозрению в домогательствах
Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн был задержан британской полицией.
Как утверждает The Sun, экс-игрок "Ньюкасла Юнайтед" и "Лацио" был арестован транспортной полицией. Утверждается, что жертвой бронзового призера чемпионата Европы — 1996 стала женщина, в отношении которой он якобы совершал действия сексуального характера в поезде на пути из Йорка.
После выяснения обстоятельств произошедшего Гаскойн был отпущен до дальнейшего расследования.
51-летний Гаскойн после завершения карьеры становился участником различных скандалов, включая драки и оскорбления. Многократно футболист попал под прицелы фотокамер в сильном алкогольном опьянении.
"Газета.ру"
Как утверждает The Sun, экс-игрок "Ньюкасла Юнайтед" и "Лацио" был арестован транспортной полицией. Утверждается, что жертвой бронзового призера чемпионата Европы — 1996 стала женщина, в отношении которой он якобы совершал действия сексуального характера в поезде на пути из Йорка.
После выяснения обстоятельств произошедшего Гаскойн был отпущен до дальнейшего расследования.
51-летний Гаскойн после завершения карьеры становился участником различных скандалов, включая драки и оскорбления. Многократно футболист попал под прицелы фотокамер в сильном алкогольном опьянении.
"Газета.ру"
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