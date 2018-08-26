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Легенда английского футбола арестован по подозрению в домогательствах

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн был задержан британской полицией.

Как утверждает The Sun, экс-игрок "Ньюкасла Юнайтед" и "Лацио" был арестован транспортной полицией. Утверждается, что жертвой бронзового призера чемпионата Европы — 1996 стала женщина, в отношении которой он якобы совершал действия сексуального характера в поезде на пути из Йорка.

После выяснения обстоятельств произошедшего Гаскойн был отпущен до дальнейшего расследования.

51-летний Гаскойн после завершения карьеры становился участником различных скандалов, включая драки и оскорбления. Многократно футболист попал под прицелы фотокамер в сильном алкогольном опьянении.

"Газета.ру"
Сегодня, 12:24
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№1 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 13:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Газза - газует . Помню давно такая статья попалась.
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
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