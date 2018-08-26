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Николас Пареха стал игроком мексиканского "Атласа"

Бывший защитник "Спартака" Николас Пареха перешел в мексиканский "Атлас", сообщает AP.

Последним клубом футболиста была "Севилья". В составе испанского клуба Пареха провел 120 официальных матчей и трижды выиграл Лигу Европы.
Теги: Пареха
Сегодня, 12:37
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№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 12:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
клуб середняк ни за что не борющийся. с другой стороны 34 года в Европе видимо уже ни кому не пригодился.

А чемпионат Мексики не самый слабый в мире.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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