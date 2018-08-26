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Полузащитник "Челси" может стать одноклубником Головина

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Англии Рубен Лофтус-Чик может стать игроком французского "Монако".

По информации The Sun, "монегаски" заинтересованы в годичной аренде 22-летнего хавбека. При этом в "Монако" Лофтус-Чику обещают постоянное игровое время.

Лофтус-Чик является воспитанником "синих". Минувший сезон английский полузащитник провел в аренде в лондонском "Кристал Пэлас", сыграл в 24 матчах, записал на свой счет два забитых мяча и пять результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Челси Монако Трансферы
Сегодня, 13:04
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