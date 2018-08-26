Тони Кроос посетит концерт в Белоруссии, устроенный в его честь

Белорусский пианист Юрий Блинов, сочинивший музыкальное произведение в честь полузащитника сборной Германии и мадридского "Реала" Тони Крооса, рассказал о том, что футболист может посетить один из концертов в Минске.Ситуация довольно сложная. Вся Германия долгое время была в шоке от выступления своей команды на чемпионате мира в России. Примерно месяц от немецкой стороны не было никаких известий. Только сейчас потихоньку возобновляем переговоры. Даже отец Крооса подключился к этому процессу. По возможности он бы тоже хотел приехать в Минск на концерт.Личный разговор с Кроосом? Пока не было, мы с ним перекинулись парой сообщений в фейсбуке. Самое сложное — найти дату, которая устроила бы всех. Все стороны согласны, но должно совпасть расписание футболиста, мое, дирижера, оркестра и концертного зала. Задача сложна, но я совершенно уверен, что скоро мы ее решим" — сказал Блинов.