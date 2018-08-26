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Лоренцо Пеллегрини может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".

Как передает The Sun, красные дьяволы пытались подписать футболиста еще в летнее трансферное окно, но безуспешно. В английском клубе рассчитывают, что Пеллегрини сможет придать команде более динамичную связь между атакой и обороной.

Трансферная стоимость Пеллегрини оценивается в €28 млн.

Полузащитник в минувшем сезоне провел в чемпионате Италии 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.

"Газета.ру"
Теги: Рома Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 17:30
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