Лоренцо Пеллегрини может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник итальянской "Ромы" Лоренцо Пеллегрини может перейти в английский "Манчестер Юнайтед".Как передает The Sun, красные дьяволы пытались подписать футболиста еще в летнее трансферное окно, но безуспешно. В английском клубе рассчитывают, что Пеллегрини сможет придать команде более динамичную связь между атакой и обороной.Трансферная стоимость Пеллегрини оценивается в €28 млн.Полузащитник в минувшем сезоне провел в чемпионате Италии 28 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.