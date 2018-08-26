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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
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18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
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12:17
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
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"Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии
"Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
3 тур
"Уотфорд" – "Кристал Пэлас" 2:1
Гол: Перейра, 53, Холебас, 71 - Заха, 78
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Капу, Хьюз, Дукуре, Перейра, Грэй (Сема, 72), Дини (Санчес, 90+4)
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп (Майер, 75), Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Заха, Бентеке (Сорлот, 85)
Предупреждения: Калу, 4, Заха, 8, Янмат, 37, Майер, 80, Холебас, 84, Перейра, 86
Чемпионат Англии
3 тур
"Уотфорд" – "Кристал Пэлас" 2:1
Гол: Перейра, 53, Холебас, 71 - Заха, 78
"Уотфорд": Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Капу, Хьюз, Дукуре, Перейра, Грэй (Сема, 72), Дини (Санчес, 90+4)
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп (Майер, 75), Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Заха, Бентеке (Сорлот, 85)
Предупреждения: Калу, 4, Заха, 8, Янмат, 37, Майер, 80, Холебас, 84, Перейра, 86
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