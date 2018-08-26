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"Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" в чемпионате Англии

"Уотфорд" обыграл "Кристал Пэлас" в матче 3-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

3 тур

"Уотфорд" – "Кристал Пэлас" 2:1

Гол: Перейра, 53, Холебас, 71 - Заха, 78

"Уотфорд": Фостер, Янмат, Холебас, Кэткарт, Кабазель, Капу, Хьюз, Дукуре, Перейра, Грэй (Сема, 72), Дини (Санчес, 90+4)

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Уорд, ван Анхольт, Томкинс, Сако, Шлупп (Майер, 75), Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Заха, Бентеке (Сорлот, 85)

Предупреждения: Калу, 4, Заха, 8, Янмат, 37, Майер, 80, Холебас, 84, Перейра, 86
Теги: Уотфорд Кристал Пэлас
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