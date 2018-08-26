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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Наставник "Реала" выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США
Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поддержал игроков, выступающих против проведения матчей Ла Лиги в Северной Америке.
"Сейчас наши мысли заняты другими вещами, но я согласен с игроками. У них есть все основания высказать, что они думают. Те, кто занимается этим вопросом, должны принять решение. Но если вы хотите узнать мое мнение, то я на стороне футболистов", — цитирует Лопетеги Goal.com.
Испанская лига достигла соглашения, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.
"Газета.ру"
"Сейчас наши мысли заняты другими вещами, но я согласен с игроками. У них есть все основания высказать, что они думают. Те, кто занимается этим вопросом, должны принять решение. Но если вы хотите узнать мое мнение, то я на стороне футболистов", — цитирует Лопетеги Goal.com.
Испанская лига достигла соглашения, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.
"Газета.ру"
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