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Наставник "Реала" выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поддержал игроков, выступающих против проведения матчей Ла Лиги в Северной Америке.

"Сейчас наши мысли заняты другими вещами, но я согласен с игроками. У них есть все основания высказать, что они думают. Те, кто занимается этим вопросом, должны принять решение. Но если вы хотите узнать мое мнение, то я на стороне футболистов", — цитирует Лопетеги Goal.com.

Испанская лига достигла соглашения, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.

"Газета.ру"
Теги: Реал Лопетеги
Сегодня, 18:05
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№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 18:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Действительно бред какой то, проводить матчи для пиндосов.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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