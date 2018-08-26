Наставник "Реала" выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги поддержал игроков, выступающих против проведения матчей Ла Лиги в Северной Америке."Сейчас наши мысли заняты другими вещами, но я согласен с игроками. У них есть все основания высказать, что они думают. Те, кто занимается этим вопросом, должны принять решение. Но если вы хотите узнать мое мнение, то я на стороне футболистов", — цитирует Лопетеги Goal.com.Испанская лига достигла соглашения, в рамках которого в течение 15 лет матчи Примеры будут проводиться на территории США и Канады.