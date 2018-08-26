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"Лилль" разгромил "Генгам"

"Лилль" разгромил "Генгам" в матче 3-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0.

Чемпионат Франции

3-й тур

"Лилль" - "Генгам" - 3:0

Голы: Шека, 7 (1:0). Бамба, 10 (2:0). Бамба, 73 (3:0).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Балло-Туре, Зеки Челик, Тиагу Мендес (Араужу, 85), Шека, Бамба, Пепе, Мотиба (Реми, 75), Иконе (Тиагу Майа, 61).

"Генгам": Юнссон, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, До (Блас, 69), Коко (Икоко, 86), Роделен, Ру (Бенезе, 68), Тюрам.

Предупреждения: Траоре, 49. Сумаоро, 63. Жозе Фонти, 84.

Удаление: Кербрат, 81.
Теги: Лилль Генгам
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