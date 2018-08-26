Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке
18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (22)
12:17
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
Слабонервным не смотреть: в Мексике игрок вывихнул локоть второй раз за пять месяцев (видео) (4)
"Лилль" разгромил "Генгам"
"Лилль" разгромил "Генгам" в матче 3-го тура чемпионата Франции со счетом 3:0.
Чемпионат Франции
3-й тур
"Лилль" - "Генгам" - 3:0
Голы: Шека, 7 (1:0). Бамба, 10 (2:0). Бамба, 73 (3:0).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Балло-Туре, Зеки Челик, Тиагу Мендес (Араужу, 85), Шека, Бамба, Пепе, Мотиба (Реми, 75), Иконе (Тиагу Майа, 61).
"Генгам": Юнссон, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, До (Блас, 69), Коко (Икоко, 86), Роделен, Ру (Бенезе, 68), Тюрам.
Предупреждения: Траоре, 49. Сумаоро, 63. Жозе Фонти, 84.
Удаление: Кербрат, 81.
Чемпионат Франции
3-й тур
"Лилль" - "Генгам" - 3:0
Голы: Шека, 7 (1:0). Бамба, 10 (2:0). Бамба, 73 (3:0).
"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Сумаоро, Балло-Туре, Зеки Челик, Тиагу Мендес (Араужу, 85), Шека, Бамба, Пепе, Мотиба (Реми, 75), Иконе (Тиагу Майа, 61).
"Генгам": Юнссон, Кербрат, Ребошу, Эбоа Эбоа, Траоре, Дидо, До (Блас, 69), Коко (Икоко, 86), Роделен, Ру (Бенезе, 68), Тюрам.
Предупреждения: Траоре, 49. Сумаоро, 63. Жозе Фонти, 84.
Удаление: Кербрат, 81.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.