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"Эспаньол" победил "Валенсию", Денис Черышев дебютировал за новый клуб

Во 2-м туре чемпионата Испании "Эспаньол" одолел "Валенсию". Россиянин Денис Черышев появился на поле на 64-й минуте, заменив хавбека Даниэля Васса. Ранее он выступал за "Вильярреал".

Чемпионат Испании

2 тур

"Эспаньол" – "Валенсия" 2:0

Голы: Гранеро, 62, Иглесиас, 66

"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак, Эрмосо, Лопес, Рока, Гранеро (Санчес, 80), Дардер, Иглесиас, Баптистау (Пьятти, 76), Гарсия (Перес, 71)

"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Кондогбиа, Васс (Черышев, 64), Парехо, Солер, Лоренсо (Гамейро, 67), Родриго (Батшуайи, 74)

Предупреждения: Дьякаби, 30, Эрмосо, 48
Теги: Эспаньол Валенсия
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