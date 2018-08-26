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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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21:33
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
Магомед Адиев: все "Анжи" гладят по головке, говорят: "Ну у вас же нет денег, чего вы сделаете"
20:46
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Огненный Дзюба, невезучий Пауревич и оживший Паредес: оценки по итогам матча «Уфа» - «Зенит» (2)
20:16
Главный тренер "Сибири" - о своих игроках: или они необучаемые, или они не хотят играть в футбол (1)
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Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (8)
Иван Пауревич: Иванович сказал, что в первом тайме был чистый пенальти в ворота "Зенита" (видео) (8)
19:19
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
Роман Орещук: не обращайте внимание на высказывания некоторых. Газон в Новороссийске к "Спартаку" будет в порядке (1)
18:26
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
Промес: игрой в дерби я доказал тем, кто нехорошо обо мне говорил, что их доводы были напрасны (29)
"Эспаньол" победил "Валенсию", Денис Черышев дебютировал за новый клуб
Во 2-м туре чемпионата Испании "Эспаньол" одолел "Валенсию". Россиянин Денис Черышев появился на поле на 64-й минуте, заменив хавбека Даниэля Васса. Ранее он выступал за "Вильярреал".
Чемпионат Испании
2 тур
"Эспаньол" – "Валенсия" 2:0
Голы: Гранеро, 62, Иглесиас, 66
"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак, Эрмосо, Лопес, Рока, Гранеро (Санчес, 80), Дардер, Иглесиас, Баптистау (Пьятти, 76), Гарсия (Перес, 71)
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Кондогбиа, Васс (Черышев, 64), Парехо, Солер, Лоренсо (Гамейро, 67), Родриго (Батшуайи, 74)
Предупреждения: Дьякаби, 30, Эрмосо, 48
Чемпионат Испании
2 тур
"Эспаньол" – "Валенсия" 2:0
Голы: Гранеро, 62, Иглесиас, 66
"Эспаньол": Д. Лопес, Х. Лопес, Дидак, Эрмосо, Лопес, Рока, Гранеро (Санчес, 80), Дардер, Иглесиас, Баптистау (Пьятти, 76), Гарсия (Перес, 71)
"Валенсия": Нето, Пиччини, Гайя, Паулиста, Дьякаби, Кондогбиа, Васс (Черышев, 64), Парехо, Солер, Лоренсо (Гамейро, 67), Родриго (Батшуайи, 74)
Предупреждения: Дьякаби, 30, Эрмосо, 48
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