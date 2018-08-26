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Роналду похвастался растяжкой

Звездный нападающий итальянского "Ювентуса" в социальных сетях показал, в какой сейчас форме он находится. Фотография в инстаграме футболиста была опубликована с подписью "Счастливое воскресенье".

Happy Sunday ??????

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Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 09:27
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