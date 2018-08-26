Роналду похвастался растяжкой

Happy Sunday ?????? A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 26, 2018 at 3:25am PDT

Звездный нападающий итальянского "Ювентуса" в социальных сетях показал, в какой сейчас форме он находится. Фотография в инстаграме футболиста была опубликована с подписью "Счастливое воскресенье".