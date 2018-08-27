Аршавин в 100-й игре за "Кайрат" забил мяч и сделал 2 голевые передачи

И снова мы впереди, спасибо Андрею, который кстати проводит сегодня свой 100-й матч за "Кайрат"!#КайратАтырау 3:2 pic.twitter.com/cNC3ouhvdA — ФК «Кайрат» (@fc_kairat) August 26, 2018

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин, выступающий сейчас в Казахстане, в сотой игре за "Кайрат" забил гол и сделал 2 результативных паса. 37-летний россиянин вышел на замену на 59-й минуте при счете 1:2 в пользу "Атырау". На 71-й минуте Аршавин сравнял счет, через минуту сделал голевую передачу, а уже в добавленное время – еще одну.