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Аршавин в 100-й игре за "Кайрат" забил мяч и сделал 2 голевые передачи

Аршавин в 100-й игре за "Кайрат" забил мяч и сделал 2 голевые передачи

Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин, выступающий сейчас в Казахстане, в сотой игре за "Кайрат" забил гол и сделал 2 результативных паса. 37-летний россиянин вышел на замену на 59-й минуте при счете 1:2 в пользу "Атырау". На 71-й минуте Аршавин сравнял счет, через минуту сделал голевую передачу, а уже в добавленное время – еще одну.





Теги: Кайрат Аршавин
Сегодня, 10:01
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№5 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:19) #
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Болеет за:
«Рубин»
в 37 лет!!!!!!!!!!! Потрясно!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 10:18) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
На изи
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№3 Написал: Егор Фиолетов (Сегодня, 10:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gall77
Шава молорик!!!

Он нашел свою команду stuck_out_tongue_winking_eye
Потом пойдет в вытираны клуба... По вечерам подрабатывая сантехником, вантуз-то он сохранил, поди... Казахи - они такие... Ка зна що за запах...


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Из музыкальных инструментов - играю только на нервах
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
перевернул игру. только во 2 видео это разве не офсайд?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 10:03) #
  • +5
  •  (7)

Шава молорик!!!


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
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