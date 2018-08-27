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Думбия продолжит карьеру в испанской "Жироне"

Думбия продолжит карьеру в испанской "Жироне"

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия, скорее всего, продолжит карьеру в Испании. По информации Mundo Deportivo, ивуариец договорился о контракте с "Жироной" и может стать ее игроком в ближайшее время. Вчера он прилетел в Барселону для того, чтобы завершить переговоры.

Ранее "Спортинг" просил за африканца 2 миллиона евро. Сообщалось, что он перейдет в саудовскую "Аль-Кадисию".

Фото: Soccernews.ru
Теги: Думбия ЦСКА Жирона
Сегодня, 17:52
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