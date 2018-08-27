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"Сельта" победила "Леванте" благодаря голу Максимилиано Гомеса

В очередном матче чемпионата Испании "Сельта" оказалась сильнее "Леванте" (2:1)

Чемпионат Испании

2 тур

"Леванте" – "Сельта"

Голы: Систо, 10, Гомес, 35, Моралес, 78 (пен.)

"Леванте": Оласабаль, Коке, Гарсия, Робер, Постиго, Дукуре (Прчич, 46), Кампанья, Барди, (Рочина, 71) Моралес, Хасон (Двамена, 59), Марти

"Сельта": Альварес, Мальо, Алонсо, Кабраль, Араухо, Ронкалья, Лоботка, Пейнадо, Гомес (Эчгерт, 90), Аспас (Буфаль, 66), Систо (Йокулсу,82)

Предупреждения: Мальо, 63, Кампанья, 74, Альварес, 77, Буфаль, 90+3, Робер, 90+6
Теги: Сельта Леванте
Вчера, 23:36
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