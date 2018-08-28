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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Моуриньо: вы знаете, какой счет? 3:0. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл
После разгромного поражения от "Тоттенхэма" главный тренер "красных дьяволов" напомнил, сколько раз он выигрывал английский чемпионат и призвал к уважению:
– В прошлом году мы здесь проиграли "Севилье", и нас освистали. Потому что мы заслужили, потому что мы были не так хороши, мы не были достаточно опасны, "Севилья" заслужила победу. А сегодня команда покидала поле после поражения 0:3, но трибуны аплодировали. Потому что мы заслужили. Так что вы можете пытаться, пытаться и еще раз пытаться. Продолжать пытаться.
Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 – счет. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три – мои, два – их, – Моуринью договаривал, уже покидая пресс-конференцию.
Он шел к двери, делал успокаивающий жест и повторял: "Уважение. Уважение. Уважение. Уважение. Уважение"
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