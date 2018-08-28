"Борди" и Анри не договорились

"Бордо" не стал приглашать на пост главного тренера бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри. Как сообщает L’Equipe, стороны не договорились по условиям сотрудничества.Французский клуб ищет нового специалиста после отстранения Густаво Пойета по причине конфликта между ним и руководством.