Неймар: мне будет очень тяжело играть против "Барселоны"

Неймар рассказал о том, что ему было бы очень тяжело играть против своего бывшего клуба:– Было бы очень тяжело играть против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Я общаюсь почти со всеми игроками "Барселоны", очень скучаю по ним. Они хорошие друзья. Мне с ними нравится встречаться, но не играть против них, - приводит слова футболиста издание El Mundo Deportivo.