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Неймар: мне будет очень тяжело играть против "Барселоны"

Неймар рассказал о том, что ему было бы очень тяжело играть против своего бывшего клуба:

– Было бы очень тяжело играть против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Я общаюсь почти со всеми игроками "Барселоны", очень скучаю по ним. Они хорошие друзья. Мне с ними нравится встречаться, но не играть против них, - приводит слова футболиста издание El Mundo Deportivo.
Теги: Неймар ПСЖ Барселона
Сегодня, 14:47
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