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"Милан" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем

"Милан" может приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает RMC Sport.

Форвард сообщил руководству "красных дьяволов" о том, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона.

В текущем сезоне Марсьяль провел 1 матч в чемпионате Англии за "Манчестер Юнайтед".
Теги: Милан Манчестер Юнайтед Трансферы
Сегодня, 17:21
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№1 Написал: Юрий Баграмов (Сегодня, 17:23) #
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