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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Милан" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем
"Милан" может приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает RMC Sport.
Форвард сообщил руководству "красных дьяволов" о том, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона.
В текущем сезоне Марсьяль провел 1 матч в чемпионате Англии за "Манчестер Юнайтед".
Форвард сообщил руководству "красных дьяволов" о том, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона.
В текущем сезоне Марсьяль провел 1 матч в чемпионате Англии за "Манчестер Юнайтед".
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