"Милан" интересуется нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем

"Милан" может приобрести нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, сообщает RMC Sport.Форвард сообщил руководству "красных дьяволов" о том, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до конца сезона.В текущем сезоне Марсьяль провел 1 матч в чемпионате Англии за "Манчестер Юнайтед".