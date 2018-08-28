"Марсель" объявил о переходе Кевина Стротмана

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман стал игроком "Марселя", сообщает официальный сайт французского клуба.Ранее сообщалось, что "Марсель" заплатит за 28-летнего голландца 25 миллионов евро. Стротман выступал за "Рому" с 2013 по 2018 год.