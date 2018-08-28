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"Марсель" объявил о переходе Кевина Стротмана

Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман стал игроком "Марселя", сообщает официальный сайт французского клуба.

Ранее сообщалось, что "Марсель" заплатит за 28-летнего голландца 25 миллионов евро. Стротман выступал за "Рому" с 2013 по 2018 год.
Теги: Марсель Рома Трансферы
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