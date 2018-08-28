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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Марсель" объявил о переходе Кевина Стротмана
Полузащитник "Ромы" Кевин Стротман стал игроком "Марселя", сообщает официальный сайт французского клуба.
Ранее сообщалось, что "Марсель" заплатит за 28-летнего голландца 25 миллионов евро. Стротман выступал за "Рому" с 2013 по 2018 год.
Ранее сообщалось, что "Марсель" заплатит за 28-летнего голландца 25 миллионов евро. Стротман выступал за "Рому" с 2013 по 2018 год.
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