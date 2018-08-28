Джанлуиджи Буффон: во Франции меньше давления, чем в Италии

Вратарь французского "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал об отличиях между Лигой 1 и Серией А."Во Франции меньше давления, чем в Италии. Это что-то новое для меня! В Италии иногда перегибают палку. Подход к матчам и тренировкам во Франции тоже другой. Здесь спокойнее, радостнее. В "Ювентусе" требования совершенно другие. Даже если вам предстоит игра против слабой команды, подготовка может сильно утомлять", — цитирует Буффона France Football.Итальянец выступал в составе туринского "Ювентуса" с 2001 по 2018 год.