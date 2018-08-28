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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Джанлуиджи Буффон: во Франции меньше давления, чем в Италии
Вратарь французского "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал об отличиях между Лигой 1 и Серией А.
"Во Франции меньше давления, чем в Италии. Это что-то новое для меня! В Италии иногда перегибают палку. Подход к матчам и тренировкам во Франции тоже другой. Здесь спокойнее, радостнее. В "Ювентусе" требования совершенно другие. Даже если вам предстоит игра против слабой команды, подготовка может сильно утомлять", — цитирует Буффона France Football.
Итальянец выступал в составе туринского "Ювентуса" с 2001 по 2018 год.
"Газета.ру"
"Во Франции меньше давления, чем в Италии. Это что-то новое для меня! В Италии иногда перегибают палку. Подход к матчам и тренировкам во Франции тоже другой. Здесь спокойнее, радостнее. В "Ювентусе" требования совершенно другие. Даже если вам предстоит игра против слабой команды, подготовка может сильно утомлять", — цитирует Буффона France Football.
Итальянец выступал в составе туринского "Ювентуса" с 2001 по 2018 год.
"Газета.ру"
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