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Джанлуиджи Буффон: во Франции меньше давления, чем в Италии

Вратарь французского "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал об отличиях между Лигой 1 и Серией А.

"Во Франции меньше давления, чем в Италии. Это что-то новое для меня! В Италии иногда перегибают палку. Подход к матчам и тренировкам во Франции тоже другой. Здесь спокойнее, радостнее. В "Ювентусе" требования совершенно другие. Даже если вам предстоит игра против слабой команды, подготовка может сильно утомлять", — цитирует Буффона France Football.

Итальянец выступал в составе туринского "Ювентуса" с 2001 по 2018 год.

"Газета.ру"
Теги: Буффон
Сегодня, 20:24
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