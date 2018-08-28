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Зидан и Гвардиола не были приглашены на встречу топ-тренеров Европы

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не были приглашены на встречу топ-тренеров Европы.

На встречу были приглашены Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Карло Анчелотти ("Наполи", Италия), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл", Англия), Сержиу Консейсау "Порту", Португалия), Унаи Эмери ("Арсенал", Англия), Паулу Фонсека ("Шахтер", Украина), Руди Гарсия ("Марсель", Франция), Шенол Гюнеш ("Бешикташ", Турция), Хулен Лопетеги ("Реал", Испания), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), Томас Тухель ("ПСЖ", Франция) и безработный Арсен Венгер.

Встреча состоится 4 сентября.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Гвардиола
Сегодня, 20:18
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(1)
№5 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Пивовед
Не по чину.
что ЗиЗу и Хосе делать там, на встрече этих недоучек?

Именно, не по чину.
Тренеры что были приглашены не работали в топ командах, они их создавали.
Порту 2001, Челси 2004, Интер 2008 и даже Реал 2010 это не были готовые рвать и метать команды.Их создавали и это делал один человек.
Карло выиграл для убитого Челси ЛЧ.
Венгер собрал супер молодую и талантливую тиму в Арсенале, лучшие времена О2
Там что не человек, так тренер, что преодолевал трудности.

Зизу 2.5 года тренировал матёрую команду, с супер звездой на каждой позиции и богом футбола в нападении.
Ну и мой любимый Пеп...Барселона, Бавария, МанСити. Проблемы у него были только с Баварией, там болелы тики-таку не особо полюбили.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:56) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Гвардиола и Зидан понятно, но большая часть остальных тренеров с какого перепуга стали топ-тренерами? Хотя Зидан только за 3 чашки подряд тут, а по факту, чтобы заслужить топа, ему еще не один год надо тренировать. Где Симеоне? Где Клопп? Где Лёв? Можно много кого еще вспомнить, но не этот список... Маур в списке топ за прошлые заслуги или просто народ на встрече повеселить?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№3 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:42) #
  • -2
  •  (2)
online

не хватает, Луческу, Боаша, Манчини,
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№2 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (6)

где черчес?
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не по чину.
что ЗиЗу и Хосе делать там, на встрече этих недоучек?

вот и пусть топ-тренеры потихоньку дотягиваются до уровня Гвардиолы и Зидана.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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