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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Зидан и Гвардиола не были приглашены на встречу топ-тренеров Европы
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не были приглашены на встречу топ-тренеров Европы.
На встречу были приглашены Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Карло Анчелотти ("Наполи", Италия), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл", Англия), Сержиу Консейсау "Порту", Португалия), Унаи Эмери ("Арсенал", Англия), Паулу Фонсека ("Шахтер", Украина), Руди Гарсия ("Марсель", Франция), Шенол Гюнеш ("Бешикташ", Турция), Хулен Лопетеги ("Реал", Испания), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), Томас Тухель ("ПСЖ", Франция) и безработный Арсен Венгер.
Встреча состоится 4 сентября.
"Газета.ру"
На встречу были приглашены Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Карло Анчелотти ("Наполи", Италия), Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл", Англия), Сержиу Консейсау "Порту", Португалия), Унаи Эмери ("Арсенал", Англия), Паулу Фонсека ("Шахтер", Украина), Руди Гарсия ("Марсель", Франция), Шенол Гюнеш ("Бешикташ", Турция), Хулен Лопетеги ("Реал", Испания), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), Томас Тухель ("ПСЖ", Франция) и безработный Арсен Венгер.
Встреча состоится 4 сентября.
"Газета.ру"
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