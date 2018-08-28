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Ян Облак подпишет новый контракт с "Атлетико"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак близок к подписанию нового контракта с командой.

По информации AS, руководство "матрасников" намерено увеличить сумму отступных за футболиста до €200 млн. Стороны близки с заключению соглашения, так как сам Облак планирует продолжить карьеру в Мадриде.

В услугах игрока были заинтересованы лондонский "Челси" и французский "ПСЖ", но впоследствии обе команды приобрели других вратарей.

"Газета.ру"
Теги: Облак Атлетико
Сегодня, 20:45
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