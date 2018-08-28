Ян Облак подпишет новый контракт с "Атлетико"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак близок к подписанию нового контракта с командой.По информации AS, руководство "матрасников" намерено увеличить сумму отступных за футболиста до €200 млн. Стороны близки с заключению соглашения, так как сам Облак планирует продолжить карьеру в Мадриде.В услугах игрока были заинтересованы лондонский "Челси" и французский "ПСЖ", но впоследствии обе команды приобрели других вратарей.