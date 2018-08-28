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Защитник "Атлетико" Луис останется в команде

Защитник мадридского "Атлетико" Филипе Луис не покинет команду в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

Ранее сообщалось, что игрока хочет подписать "ПСЖ". "Матрасники" хотят выручить с трансфера Луиса не менее 20 млн. Парижане не готовы платить такие деньги.
Теги: Атлетико
Вчера, 22:50
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