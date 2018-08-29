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Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Моуринью

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять главного тренера команды Жозе Моуриньо за провальный старт сезона.

По информации Independent, вице-президент манкунианцев Эд Вудворд хочет дать португальцу шанс исправить ситуацию. Летом у Моуринью произошли конфликты с Полем Погба и Антони Марсьялем.

"Манчестер Юнайтед" впервые за 26 лет проиграл два из трех первых матчей в чемпионате Англии.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:49
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