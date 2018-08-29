Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять Моуринью

Руководство "Манчестер Юнайтед" не планирует увольнять главного тренера команды Жозе Моуриньо за провальный старт сезона.По информации Independent, вице-президент манкунианцев Эд Вудворд хочет дать португальцу шанс исправить ситуацию. Летом у Моуринью произошли конфликты с Полем Погба и Антони Марсьялем."Манчестер Юнайтед" впервые за 26 лет проиграл два из трех первых матчей в чемпионате Англии.