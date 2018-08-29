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Мариано Диас подпишет контракт с "Реалом" на пять лет

Нападающий французского "Лиона" Мариано Диас в ближайшее время может стать игроком мадридского "Реала".

По информации Onda Cero, Мариано подпишет контракт со "сливочными" на пять сезонов. Сумма трансфера составит €20 млн. В переходе форварда заинтересован лично главный тренер клуба Хулен Лопетеги.

В прошлом сезоне бразилец провел 45 матчей за «Лион» и забил 22 мяча.

"Газета.ру"
Теги: Лион Реал Трансферы
Сегодня, 01:33
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