Мариано Диас подпишет контракт с "Реалом" на пять лет

Нападающий французского "Лиона" Мариано Диас в ближайшее время может стать игроком мадридского "Реала".По информации Onda Cero, Мариано подпишет контракт со "сливочными" на пять сезонов. Сумма трансфера составит €20 млн. В переходе форварда заинтересован лично главный тренер клуба Хулен Лопетеги.В прошлом сезоне бразилец провел 45 матчей за «Лион» и забил 22 мяча.