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Агент Ломбертса: Николас не получил того предложения, которое хотел бы принять

Агент защитника "Остенде" Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст рассказал о том, что его клиент пока не получил достойного предложения о продолжении карьеры.

"К сожалению, Николас Ломбертс еще не получил того предложения о продолжении карьеры, которое хотел бы принять. Останется ли он в "Остенде"? До закрытия трансферного окна остается два дня, за это время все может быть", - цитирует агента Sport24.
Теги: Ломбертс
Сегодня, 16:08
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№1 Написал: ERBULAN (Сегодня, 16:11) #
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Болеет за:
«Рубин»
На пике карьеры был очень крут.
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
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