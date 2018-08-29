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Клинт Демпси завершил карьеру

Нападающий "Сиэттл Саундерс" Клинт Демпси объявил о завершении профессиональной карьеры.

Демпси выступал за "Нью-Инглэнд Революшн", "Фулхэм", "Тоттенхэм". На его счету 141 матчей, 57 голов и 17 ассистов за сборную США.

"Спасибо, это было круто", – написал 35-летний Демпси в инстаграме.
Сегодня, 21:04
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33) #
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Хороший был игрок, хоть и выступал за нехорошую для нас страну.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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