Клинт Демпси завершил карьеру

Нападающий "Сиэттл Саундерс" Клинт Демпси объявил о завершении профессиональной карьеры.Демпси выступал за "Нью-Инглэнд Революшн", "Фулхэм", "Тоттенхэм". На его счету 141 матчей, 57 голов и 17 ассистов за сборную США."Спасибо, это было круто", – написал 35-летний Демпси в инстаграме.