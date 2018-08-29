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Мариано Диас официально перешел в "Реал"

"Реал" объявил о трансфере нападающего "Лиона" Мариано Диаса, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист подпишет с мадридским клубом 5-летний контракт. Презентация 25-летнего испанца состоится 31 августа на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
Теги: Лион Реал Трансферы
Сегодня, 22:09
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