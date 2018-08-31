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Борха Майораль на правах аренды перешел в "Леванте"

"Леванте" арендовал у "Реала" нападающего Борха Майораля, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до 30 июня следующего года.

В прошлом сезоне Майораль провел за "Реал" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
Теги: Реал Леванте Трансферы
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