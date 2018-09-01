Каспер Шмейхель продлил контракт с "Лестером"

"Лестер" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Каспером Шмейхелем.Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.Сын легендарного в прошлом голкипера "Манчестер Юнайтед" Петера Шмейхеля перешел в "Лестер" из "Лидса" летом 2011 года.