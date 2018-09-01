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Каспер Шмейхель продлил контракт с "Лестером"

"Лестер" на своем официальном сайте объявил о подписании нового контракта с голкипером Каспером Шмейхелем.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.

Сын легендарного в прошлом голкипера "Манчестер Юнайтед" Петера Шмейхеля перешел в "Лестер" из "Лидса" летом 2011 года.
Теги: Шмейхель Лестер
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