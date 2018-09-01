У журналиста во время пресс-конференции зазвонил телефон, Эмери взял трубку (видео)

«Привет, я Унаи Эмери. Как дела?»



Еще одно напоминание, что телефон на работе лучше отключать:pic.twitter.com/5d7GQYheG1 — Англия, Англия (@EnglandEngland) August 31, 2018

Во время предматчевой пресс-конференции главного тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери у одного из журналистов зазвонил телефон. Испанец не растерялся и ответил на звонок:- Это ваше [журналистам]. Я не знаю кто это! Могу я ответить? Да, добрый день. Я Унаи Эмери. Как ваши дела? Мы сейчас работаем... Он повесил трубку!