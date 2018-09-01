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У журналиста во время пресс-конференции зазвонил телефон, Эмери взял трубку (видео)

Во время предматчевой пресс-конференции главного тренера лондонского "Арсенала" Унаи Эмери у одного из журналистов зазвонил телефон. Испанец не растерялся и ответил на звонок:

- Это ваше [журналистам]. Я не знаю кто это! Могу я ответить? Да, добрый день. Я Унаи Эмери. Как ваши дела? Мы сейчас работаем... Он повесил трубку!

Теги: Арсенал Эмери
Сегодня, 08:54
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№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:56) #
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Чесайнаг,
Почему выпиндреж? Юморнул,все нормально.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№3 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 10:19) #
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выпендреж
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Он повесил трубку. Куда? Или на что?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 09:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дзюба звонил ёпт

Извинялся


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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