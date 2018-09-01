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СМИ: Пике может получить полгода тюрьмы

Испанские СМИ сообщают, что защитник "Барселоны" был задержан за вождение автомобиля без прав. За это ему грозит тюремный срок.

Пике может грозить шесть месяцев тюрьмы и штраф в шесть тысяч евро, сообщает издание AS.
Теги: Пике Барселона
Сегодня, 09:26
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