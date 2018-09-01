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Роналду проигнорировал церемонию УЕФА из-за зависти

ESPN сообщает, почему нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не полетел в Монако на церемонию вручения наград УЕФА. Португалец принял такое решение за несколько часов до начала мероприятия, когда узнал, что лучшим футболистом Европы будет признан его бывший партнер по "Реалу" хорват Лука Модрич.

По данным иностранного издания, португалец хотел посетить церемонию изначально, но в итоге отменил перелет.
Теги: Роналду Модрич
Сегодня, 09:53
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(2)
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 10:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Обиделась, Кристинка.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: truten74 (Сегодня, 10:30) #
  • -1
  •  (3)

Рональдо весь Реал тащил а тут Модрич,совсем берега потеряли.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: Fint Москва (Сегодня, 10:24) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: miktar
баба и характер бабский.

Он там что, в качестве подтанцовки должен был присутствовать?... laughing
Если его мимо награды прокатили, скажу незаслуженно, он сильнее Модрича сезон отыграл, то какого черта должен он по всей Европе мотаться?... flushed
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:08) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно.Зачем просто так время тратить?


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 10:05) #
  • -3
  •  (7)

баба и характер бабский.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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