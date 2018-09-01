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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Роналду проигнорировал церемонию УЕФА из-за зависти
ESPN сообщает, почему нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не полетел в Монако на церемонию вручения наград УЕФА. Португалец принял такое решение за несколько часов до начала мероприятия, когда узнал, что лучшим футболистом Европы будет признан его бывший партнер по "Реалу" хорват Лука Модрич.
По данным иностранного издания, португалец хотел посетить церемонию изначально, но в итоге отменил перелет.
По данным иностранного издания, португалец хотел посетить церемонию изначально, но в итоге отменил перелет.
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