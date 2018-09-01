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Депая обокрали, пока он играл с "Ниццей"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай стал жертвой грабителей. Как сообщает издание AFP, в дом голландца проникли злоумышленники, укравшие множество ценных вещей.

Источник сообщает, что ущерб может составить до полутора миллионов евро.

Сам футболист во время кражи играл в чемпионате Франции с "Ниццей" (0:1).
Теги: Депай Ницца Лион
Сегодня, 12:19
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