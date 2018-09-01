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Усэйн Болт: я большой поклонник Роналду, он вдохновляет меня

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, накануне дебютировавший в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс", рассказал, кто служит ему примером для подражания в футболе.

"Я большой поклонник Криштиану Роналду. Почему? Он достиг невероятных высот благодаря упорному труду. Знает, что нужно делать, чтобы быть лучшим. Он по-настоящему вдохновляет меня", — приводит слова Болта AFP.

Усэйн подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" в начале августа. Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта, но ямайский легкоатлет получил доступ на тренировки австралийской команды.

"Чемпионат.сом"
Теги: Роналду
Сегодня, 13:53
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