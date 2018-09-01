Усэйн Болт: я большой поклонник Роналду, он вдохновляет меня

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:35
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
Дмитрий Селюк о трансфере Промеса: за 90% играющих в России футболистов таких денег и близко не дадут (5)
11:20
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
Абель Эрнандес: на нашем стадионе многие будут играть в оборонительный футбол. Так будет и с "Уралом" (2)
11:17
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
"Ростов" поздравил Юсупова (1)
09:42
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (9)
Александр Мостовой: трудно сказать, кто теперь будет забивать в "Спартаке" по 12-13 мячей за сезон (9)
08:14
Александр Панов: я не предатель (25)
Александр Панов: я не предатель (25)
Вчера, 23:58
Антирекорд "Зенита-2". Анонс 9-го тура ФНЛ
Антирекорд "Зенита-2". Анонс 9-го тура ФНЛ
Вчера, 23:34
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" (24)
"Зенит" на матче со "Спартаком" ожидает нового рекорда посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" (24)
Вчера, 23:09
ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Обляковым (12)
ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с Обляковым (12)
Вчера, 23:06
"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью
"Хетафе" и "Вальядолид" сыграли вничью
Вчера, 23:00
"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов (5)
"Бешикташ" был готов купить Ханни за 8 миллионов евро, "Спартак" потребовал 15 миллионов (5)
Вчера, 22:33
Защитник "Баварии" Хуан Бернат перешел в "ПСЖ"
Защитник "Баварии" Хуан Бернат перешел в "ПСЖ"
Усэйн Болт: я большой поклонник Роналду, он вдохновляет меня
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт, накануне дебютировавший в составе австралийского "Сентрал Кост Маринерс", рассказал, кто служит ему примером для подражания в футболе.
"Я большой поклонник Криштиану Роналду. Почему? Он достиг невероятных высот благодаря упорному труду. Знает, что нужно делать, чтобы быть лучшим. Он по-настоящему вдохновляет меня", — приводит слова Болта AFP.
Усэйн подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" в начале августа. Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта, но ямайский легкоатлет получил доступ на тренировки австралийской команды.
"Чемпионат.сом"
"Я большой поклонник Криштиану Роналду. Почему? Он достиг невероятных высот благодаря упорному труду. Знает, что нужно делать, чтобы быть лучшим. Он по-настоящему вдохновляет меня", — приводит слова Болта AFP.
Усэйн подписал контракт с "Сентрал Кост Маринерс" в начале августа. Соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта, но ямайский легкоатлет получил доступ на тренировки австралийской команды.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.