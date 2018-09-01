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Президент "Бордо" расстроен отказом Анри возглавить команду

Президент французского "Бордо" Стефан Мартин прокомментировал отказ бывшего форварда лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри возглавить команду, передает Tribal Football.

"Желаем Анри всего наилучшего. У нас с ним был очень хороший контакт. Он тот, кто добьется успеха в качестве тренера. В любом случае, я желаю ему всего наилучшего.

Конечно, это разочарование, не будем лгать друг другу. Думаю, его решение было принято по спортивным критериям. Это также связано с неопределенностью клуба. Нелегко начинать карьеру, когда в клубе неопределенность", — заявил Мартин.

"Газета.ру"
Теги: Анри Бордо
Сегодня, 15:12
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