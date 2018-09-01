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"ПСЖ" забил четыре гола "Ниму"

"ПСЖ" обыграл "Ним" в матче 4-го тура чемпионата Франции - 4:2.

Чемпионат Франции

4 тур

"Ним" – "ПСЖ" 2:4

Голы: Неймар, 36, Мария, 40, Бобишон, 63, Саванье, 71 (пен.), Мбаппе, 77, Кавани, 90+2

"Ним": Бернардони, Ландре, Валь (Бозок, 87), Алакуш, Пакье, Саванье, Бриансон, Диалло (Бобишон, 46), Тиуб, Гийом (Депрес, 66), Рипар

"ПСЖ": Ареола, Менье, Силва, Кимпембе, Маркиньос, Мария (Дракслер, 83), Нсоки (Керер, 67), Рабьо, Неймар (Нкунку, 90+1), Мбаппе, Кавани

Предупреждения: Диалло, 3, Мбаппе, 18, Неймар, 51, Менье, 58

Удаления: Мбаппе, 90+4, Саванье, 90+5
Теги: ПСЖ Ним
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