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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Интер" на выезде разгромил "Болонью"
"Интер" разгромил "Болонью" в матче 3-го тура чемпионата Италии (3:0).
Чемпионат Италии
3 тур
"Болонья" – "Интер" 0:3
Голы: Найнгголан, 66, Кандрева, 82, Перишич, 84
"Болонья": Скорупски, Матьелло, Дейкс, Хеландер, Ларанжера, Майо (Орсолини, 72), Поли (Оквонкво, 75), Джемаили, Пульгар, Сантандер, Фальчинелли (Дестро, 79)
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Врсалько, 85), Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович, Гальярдини, Найнгголан (Фалеро, 78), Перишич, Политано, Кейта (Кандрева, 79)
Предупреждения: Джемаили, 60, Гальярдини, 88
Чемпионат Италии
3 тур
"Болонья" – "Интер" 0:3
Голы: Найнгголан, 66, Кандрева, 82, Перишич, 84
"Болонья": Скорупски, Матьелло, Дейкс, Хеландер, Ларанжера, Майо (Орсолини, 72), Поли (Оквонкво, 75), Джемаили, Пульгар, Сантандер, Фальчинелли (Дестро, 79)
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Врсалько, 85), Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович, Гальярдини, Найнгголан (Фалеро, 78), Перишич, Политано, Кейта (Кандрева, 79)
Предупреждения: Джемаили, 60, Гальярдини, 88
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