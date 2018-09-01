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"Интер" на выезде разгромил "Болонью"

"Интер" разгромил "Болонью" в матче 3-го тура чемпионата Италии (3:0).

Чемпионат Италии

3 тур

"Болонья" – "Интер" 0:3

Голы: Найнгголан, 66, Кандрева, 82, Перишич, 84

"Болонья": Скорупски, Матьелло, Дейкс, Хеландер, Ларанжера, Майо (Орсолини, 72), Поли (Оквонкво, 75), Джемаили, Пульгар, Сантандер, Фальчинелли (Дестро, 79)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Врсалько, 85), Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович, Гальярдини, Найнгголан (Фалеро, 78), Перишич, Политано, Кейта (Кандрева, 79)

Предупреждения: Джемаили, 60, Гальярдини, 88
Теги: Болонья Интер
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