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"Атлетико" проиграл "Сельте"

"Сельта" в матче 3-го тура чемпионата Испании обыграла "Атлетико" со счетом 2:0.

Чемпионат Испании

3 тур

"Сельта" – "Атлетико" 2:0

Голы: Гомес, 46, Аспас, 52

"Сельта": Альварес, Мальо, Алонсо, Араухо, Кабраль, Ронкалья, Лоботка (Мендес, 81), Пейнадо, Гомес, Аспас (Буфаль, 88), Систо (Йокушлу, 69)

"Атлетико": Облак, Хименес (Арьяс, 68), Луис, Годин, Савич, Парти (Лемар, 56), Коке, Сауль, Корреа (Калинич, 56), Гризманн, Коста

Предупреждения: Сауль, 17, Парти, 28, Лоботка, 41, Алонсо, 48, Савич, 51, Коста, 57, Савич, 70, Йокушлу, 74, Мальо, 76

Удаления: Савич, 70
Теги: Атлетико Сельта
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