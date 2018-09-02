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Фанаты "Нима" обозвали Неймара плаксой. Он забил и потроллил обидчиков

Фанаты "Нима" во время матча 4-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ" вывесили за одними из ворот баннер, адресованный нападающему парижан Неймару. Надпись на полотне утверждала, что бразилец является плаксой.

На 36-й минуте игры Неймар открыл счет в матче и побежал отпраздновать его напротив баннера. Бразилец претворился плачущим, чем наверняка позлил болельщиков домашней команды.

Сам матч завершился победой "ПСЖ" со счетом 4:2.

Sport24
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 00:44
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