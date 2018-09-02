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У Роналду худший показатель в чемпионатах топ-5

Нападающий Криштиану Роналду никак не может открыть счет своим голам за "Ювентус". Он провел уже три игры за туринскую команду и нанес 23 удара, приводит статистику Goal, и ни один из выстрелов не стал результативным.

Это худший показатель для чемпионатов топ-5. Полузащитник французского "Нанта" Валентен Ронжье нанес 15 ударов и не забил ни одного, а форвард "Кристал Пэлас" - 13.

В прошлом сезоне в чемпионате Испании Роналду нанес 28 ударов, прежде чем оформить первый мяч.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 08:14
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(1)
№3 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 09:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
у нас игроки годами адаптацию проходят - а тут 3 игры сыграл и епть Рональду то уже не торт smile


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 08:28) #
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За три тура 23 удара. Хорошо играет ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:19) #
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  •  (4)

erunda,zabjet eshe/
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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