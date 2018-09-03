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Тибо Куртуа: мы с Навасом конкурируем, много смеемся

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа рассказал о своем дебюте за мадридский клуб в матче 3-го тура примеры с "Леганесом" (4:1).

"Перед игрой Кейлор пожелал мне большой удачи. Мы конкурируем, много смеемся, всегда выкладываемся на тренировках. Разногласия создаются прессой. Нужно продолжать работать", - цитирует Куртуа Sport.es.
Теги: Куртуа Навас
Сегодня, 12:09
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