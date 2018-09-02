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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Леонид Слуцкий: на сборе игроки "Витесса" говорили, что умрут из-за моих нагрузок
Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о тренировках команды и жизни в Нидерландах.
"На сборе в Австрии мы тренировались два раза в день в течение десяти дней, и это ненормально по голландским стандартам. Все тогда говорили, что умрут из-за таких нагрузок, а я сказал: "Хорошо, если кто-то из вас умрёт, я могу изменить расписание занятий на следующий день".
Голландская еда? Я пробовал эти горячие пирожки, как они называются… А, биттербаллены! Когда ел их впервые, никто не сказал мне, что они горячие внутри, поэтому это не лучший опыт, честно говоря.
Почему качаюсь на кресле во время матчей? Это упражнение, чтобы поддерживать себя в форме. На самом деле это реакция на стресс. Это генетическая реакция, она не поддаётся объяснению", — сказал Слуцкий в интервью телеканалу NOS.
"Чемпионат.сом"
"На сборе в Австрии мы тренировались два раза в день в течение десяти дней, и это ненормально по голландским стандартам. Все тогда говорили, что умрут из-за таких нагрузок, а я сказал: "Хорошо, если кто-то из вас умрёт, я могу изменить расписание занятий на следующий день".
Голландская еда? Я пробовал эти горячие пирожки, как они называются… А, биттербаллены! Когда ел их впервые, никто не сказал мне, что они горячие внутри, поэтому это не лучший опыт, честно говоря.
Почему качаюсь на кресле во время матчей? Это упражнение, чтобы поддерживать себя в форме. На самом деле это реакция на стресс. Это генетическая реакция, она не поддаётся объяснению", — сказал Слуцкий в интервью телеканалу NOS.
"Чемпионат.сом"
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