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Леонид Слуцкий: на сборе игроки "Витесса" говорили, что умрут из-за моих нагрузок

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о тренировках команды и жизни в Нидерландах.

"На сборе в Австрии мы тренировались два раза в день в течение десяти дней, и это ненормально по голландским стандартам. Все тогда говорили, что умрут из-за таких нагрузок, а я сказал: "Хорошо, если кто-то из вас умрёт, я могу изменить расписание занятий на следующий день".

Голландская еда? Я пробовал эти горячие пирожки, как они называются… А, биттербаллены! Когда ел их впервые, никто не сказал мне, что они горячие внутри, поэтому это не лучший опыт, честно говоря.

Почему качаюсь на кресле во время матчей? Это упражнение, чтобы поддерживать себя в форме. На самом деле это реакция на стресс. Это генетическая реакция, она не поддаётся объяснению", — сказал Слуцкий в интервью телеканалу NOS.

"Чемпионат.сом"
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 15:24
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№7 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:41) #
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online

Вскрывай первый пакет.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: Карим Осколов (Сегодня, 16:17) #
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Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Витесс - Аякс 0-3 идет первый тайм... рано умерли innocent


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В данную минуту "умирают" от Аякса 0-3 после 30 минут игры.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 15:48) #
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online

Умрут от смеха? smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:41) #
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Незабвенный комментатор Владимир Маслаченко говорил: Сам себя не похвалишть и сидишь, как оплеванный. Самореклама, Леня!
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:36) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Лёня, хватит уже пирожков


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
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