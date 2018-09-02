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"Лейпциг" сыграл вничью с "Фортуной"

"Лейпциг" сыграл вничью с "Фортуной" (1:1) в матче 2-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

2-й тур

"РБ Лейпциг" - "Фортуна Д" - 1:1

Голы: Циммерманн, 47 (0:1). Огюстен, 68 (1:1).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Мукьеле, Сараччи, Ильзанкер, Кампль, Форсберг, Демме (Поульсен, 86), Брума (Забитцер, 54), Вернер, Огюстен (Кунья, 71).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Хоффманн, Каан Айхан, Циммер, Моралес, Циммерманн (Штегер, 80), Соботтка, Хеннингс (Раман, 69), Дукш (Кенан Караман, 90).

Предупреждения: Гиссельманн, 28. Соботтка, 33. Хоффманн, 74. Кунья, 74. Штегер, 86.
Теги: РБ Лейпциг Фортуна
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