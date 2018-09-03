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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Яя Туре стал игроком "Олимпиакоса"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре стал игроком "Олимпиакоса", сообщает официальный сайт клуба.
Туре уже выступал за "Олимпиакос" в сезоне-2005/06. Тогда он провел 29 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.
Туре уже выступал за "Олимпиакос" в сезоне-2005/06. Тогда он провел 29 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.
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