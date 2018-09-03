Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре стал игроком "Олимпиакоса", сообщает официальный сайт клуба.Туре уже выступал за "Олимпиакос" в сезоне-2005/06. Тогда он провел 29 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.