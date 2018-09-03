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Лионель Месси отдал 150 голевых передач в Примере. В 21 веке такое никому не удавалось

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал первым игроком в 21 веке, которому удалось отдать 150 голевых передач в высшем дивизионе чемпионата Испании. В матче с "Уэской" (8:2) аргентинец сделал два голевых паса, доведя их число в Примере до 151-го.

31-летний Месси лидирует по числу голевых передач в топ-5 европейских лиг среди действующих игроков. Его ближайший конкурент — бывший одноклубник Сеск Фабрегас, играющий сейчас за "Челси". У Фабрегаса 143 голевые передачи.

Чаще всего Месси в Примере отдает голевые передачи Луису Суаресу. Таких пасов набралось 23.

Sport24
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 02:45
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