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Руни разрывает MLS (видео)

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" продолжает давать жару в американском чемпионате.

"Ди Си Юнайтед", за который и выступает англичанин, обыграл "Атланту Юнайтед" (3:1) в домашнем матче чемпионата. Участие во всех трех мячах своей команды принял Уэйн Руни – на его счету гол с пенальти и две голевые передачи на Лусиано Акосту.




В общей сложности Руни провел в MLS уже 11 матчей, отметившись в них 4 голами и 5 голевыми передачами.
Теги: Руни
Сегодня, 09:08
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№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 09:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
вратарь ни о чем, 2 гола в ближний
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 09:27) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вообще, пиндосы правильно делают, что играют без защиты, только так и можно поднять зрелищность и популярность спорта, который наверное и в топ-5 не входит


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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