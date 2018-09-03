Руни разрывает MLS (видео)

Lucho Acosta gets his second on the night. It's 3-1! #DCvATL https://t.co/zfUdY2pgRO — Major League Soccer (@MLS) September 3, 2018

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" продолжает давать жару в американском чемпионате."Ди Си Юнайтед", за который и выступает англичанин, обыграл "Атланту Юнайтед" (3:1) в домашнем матче чемпионата. Участие во всех трех мячах своей команды принял Уэйн Руни – на его счету гол с пенальти и две голевые передачи на Лусиано Акосту.В общей сложности Руни провел в MLS уже 11 матчей, отметившись в них 4 голами и 5 голевыми передачами.