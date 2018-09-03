Команды Гвардиолы уже 8 лет не проигрывают в сентябре

"Манчестер Сити" в рамках 4-го тура АПЛ обыграл "Ньюкасл". Встреча состоялась 1 сентября и завершилась со счетом 2:1 в пользу "горожан".Для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы это был 43-й беспроигрышный сентябрьский матч кряду в карьере. В последний раз Пеп терпел поражение в первый месяц осени еще в 2010 году, когда возглавлял "Барселону". Тогда каталонцы дома проиграли "Эркулесу" со счетом 0:2 в рамках 2-го тура Примеры-2018/19. Отметим, что в том сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании и Лигу чемпионов.После "Барселоны" Гвардиола работал в "Баварии", вместе с которой ни разу не проиграл в сентябре. "Манчестер Сити" 47-летний специалист возглавляет с февраля 2016 года и до сих пор не потерпел ни одного поражения в первый осенний месяц.