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Роналду, Модрич и Салах поборются за приз лучшего игрока года ФИФА

Стал известен шорт-лист претендентов на приз лучшему футболисту года.

В тройку номинантов вошли Криштиану Роналду ("Реал"/"Ювентус", сборная Португалии), Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии) и Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта).

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 24 сентября в Лондоне.
Теги: Роналду Модрич Салах
Сегодня, 17:18
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